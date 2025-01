× Hit-Musical „Grease“ tanzt für Sie jetzt mit 50 % Ermäßigung an

1+1 Aktion auf Ticket24.at für das Hit-Musical "Grease" in Wien. Vom 11. bis 23. Februar gibt's die "größte Party des Jahres" im Museumsquartier.

„Wir bringen die größte Party des Jahres nach Wien!" Ben Darcy (Danny) und Lottie Power (Sandy) tanzen vom 11. bis 23. Februar gleich 16 Mal mit dem Musical-Klassiker „Grease“ auf den Spuren von John Travolta und Olivia Newton-John im Museumsquartier an.

© Jochen Quast ×

Begleitet von legendären Evergreens wie „Summer Nights'“, „Greased Lightning“ und natürlich „You're The One That I Want“ entführt man mit einer energiegeladenen Show in die 50er-Jahre - Petticoats, Lederjacken und Rock'n'Roll inklusive. Das ist ein absolutes Gute-Laune-Musical, etwas, das wir in diesen schweren Zeiten gerade ganz nötig brauchen können!"

Bestpreis auf Ticket24.at: 1+1 Aktion für Grease in Wien

Mit oe24 sind Sie zwischen 11. und 23. Februar beim Musical-Hit Grease im Wiener Museumsquartier zum absoluten Bestpreis dabei. Auf ticket24.at gibt's die begehrten Karten jetzt bis zum 1. Februar als 1+1 Aktion - somit tanzt "Grease" für Sie mit gleich 50% Ermäßigung an.

Im Museumsquartier wollen Power und Darcy für ihre legendäre Romanze im 50er Jahre High-School-Milieu sogar noch eins drauflegen: „Wir liefern das „Grease“, das alle kennen und lieben und fetten es mit einem modernen Twist auf.“