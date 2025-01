× „Disney in Concert“ spielt für Sie zum Bestpreis auf

Die erfolgreiche Showreihe „Disney in Concert“ gastiert mit der neuen Show „Follow Your Dreams“ in Wien und Linz. Mit Ticket24.at sind Sie jetzt zum Bestpreis dabei und erhalten die begehrten Tickets für die Familienshow sogar um 20 Euro ermäßigt!

Seit über 100 Jahren lassen die vielen Disney-Trickfilme nicht nur Kinderaugen glänzen. Jetzt gibt’s die lustigen Abenteuer und bewegendsten Momente auch als große Konzert-Show. Am 15. Mai stoppt „Disney in Concert“ mit den Highlights aus „Arielle“, „Mulan“, „Peter Pan“ oder „Die Eiskönigin“ in der Wiener Stadthalle. Am 16. Mai folgt die Zugabe in der Linzer TipsArena.

Mit oe24 sind Sie bei „Disney in Concert“ zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für die neue Show "Follow Your Dreams die am 15. Mai die Wiener Stadthalle und am 16. Mai die Linzer TipsArena verzaubert, jetzt um 20 Euro ermäßigt.

Unter dem Motto "Follow Your Dreams" darf sich das Publikum dabei bereits zum siebenten Mal auf eine spannende Reise durch die größten Disney Highlights freuen. Die musikalische Darbietung vom Hollywood-Sound-Orchestra und hochkarätigen Solistinnen und Solisten führt durch die Tiefen des Ozeans, in den Dschungel, vorbei an gigantischen Schlössern, hinein in eine Welt in der Träume Wirklichkeit werden.