× Maria Theresia rockt ab Oktober 2025 als Musical

Neuer Musical Hit für Wien! Ab 10. Oktober liefert „Maria Theresia – Das Musical“ im Ronacher ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel. Der Vorverkauf ist bereits gestartet!

In einer von Männern dominierten Welt erhebt sich eine junge Frau, die nicht bereit ist, im Schatten zu bleiben. Maria Theresia (1717 - 1780), eine der einflussreichsten Monarchinnen aller Zeiten, sorgt seit Jahrhunderten für Gesprächsstoff. Jetzt wird ihre spannende Geschichte zum Musical. Am 10. Oktober 2025 steigt die nächste große VBW-Uraufführung im Wiener Ronacher. „Maria Theresia – Das Musical“ erzählt die faszinierende Geschichte und das Vermächtnis einer der einflussreichsten Monarchinnen des 18. Jahrhunderts – ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel.

© Vereinigte Bühnen Wien ×

© Vereinigte Bühnen Wien ×

© Vereinigte Bühnen Wien ×



Nach dem Falco Musical “Rock Me Amadeus” übernimmt auch dafür VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck die kreative Entwicklung. Unterstützt von Regisseur Alex Balga (Jesus Christ Superstar), Komponist und Musikproduzent Dieter Falk (Moses), dem renommierten Musikproduzenten und Komponisten Paul Falk (Helene Fischer) und Autor Thomas Kahry. „Mit „Maria Thersia - das Musical“ setzen wir erneut auf Innovation und Kreativität, um eine große, historische Persönlichkeit auf ganz neue Weise erlebbar zu machen. Unsere neueste Eigenproduktion verbindet modernes Musiktheater mit opulenter Erzählkunst und zeigt, wie vielfältig und überraschend Musical sein kann. Maria Theresia war eine Visionärin – eine außergewöhnliche Frau, die in einer von Männern dominierten Welt mit Mut, Weitblick und Durchsetzungskraft Geschichte schrieb – ein Vorbild, dessen Einfluss bis heute spürbar ist. Mit Herzblut und Leidenschaft entwickeln wir Geschichten, die unser Publikum begeistern und berühren – maßgeschneidert für Wien und für alle, die großartiges Musiktheater lieben,“ so Struppeck.

© Vereinigte Bühnen Wien ×

© Vereinigte Bühnen Wien ×

Der Vorverkauf für den neuen Musical-Hit, für den die Besetzung noch vor dem Sommer bekannt gegeben wird, ist bei musicalvienna.at bereits gestartet.

© Vereinigte Bühnen Wien ×

© Vereinigte Bühnen Wien ×

Das opulente Musical vereint monumentale Dramatik mit modernem Sound, pulsierende Beats mit eindringlichen Lyrics. Zeitlose Geschichte trifft auf zeitgemäße Inszenierung und schafft ein mitreißendes Bühnenerlebnis voller Energie und Überraschungen. Die Vereinigten Bühnen Wien setzen mit dieser spektakulären Produktion ein kraftvolles Statement und der legendären Herrscherin ein Denkmal – jung, dynamisch und absolut unverwechselbar.