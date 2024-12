× Nest: Bogdan Roščić eröffnet eine neue Kinderoper

NEST- eine NEue STaatsoper für Kinder. Bogdan Roščić öffnet heute neue Dependance im Künstlerhaus. Zum Auftakt gibt’s „Sagt der Walfisch zum Thunfisch“

Für junge Opernfreunde gibt es jetzt ein „Nest“. Heute öffnet Bogdan Roščić mit Sagt der Walfisch zum Thunfisch die neue Spielstätte der Staatsoper im Künstlerhaus. NEST (steht für NEue STaatsoper) soll einem jungen Publikum die Faszination Oper und Tanz näherbringen. Mit insgesamt 96 Veranstaltungen in der Spielzeit 2024/2025 darunter gleich fünf neue Opern- und Ballettwerke sowie eine Wiener Premiere und ausgedehnten Workshop-Angebot. Und das bei fairer Preisgestaltung: Die Kinderkarten kosten zwischen 5 und 15 Euro, Erwachsenenkarten zwischen 10 und 37 Euro.

© Martina Berger ×

© Martina Berger ×

© oe24 ×

Nach umfangreichen Umbauarbeiten stehen dafür im Künstlerhaus am Karlsplatz 248 Sitzplätze, eine 85 m2 große Bühne und Schnürbodenanlage mit 18 Zügen zur Verfügung. Der perfekte Rahmen für die Uraufführung von Sagt der Walfisch zum Thunfisch. Einem Auftragswerk von Thierry Tidrow, bei dem Kinder ab 6 Jahren inszeniert von Sara Ostertag, gemeinsam in das magische Universum von ICH, DU und NOE eintauchen.

© Wiener Staatsoper_Michael Pöhn ×

© Wiener Staatsoper_Michael Pöhn ×

Die oft naiv-liebevollen, dann wieder sarkastischen, aber immer humorvoll-poetischen Dialoge der drei Protagonisten werden in stimmlichen und instrumentalen Klangzauber verwandelt. Die beiden Wesen DU und ICH entdecken in spielerischem Austausch ihre Zuneigung füreinander; doch dann beginnt es heftig zu regnen und ein Raumschiff landet, dessen Kapitän NOE eine Sintflut verkündet. DU und ICH können nicht schwimmen, NOE nimmt aber nur Musikerinnen und Musiker in sein intergalaktisches Rettungs-Raumschiff auf: »Von jedem Instrument zwei.« Erst als DU ihm mit dem Witz »Sagt der Walfisch zum Thunfisch…« zum Lachen bringt, ist NOE bereit, DU an Bord zu lassen. ICH, dem das nicht gelingt, soll allein zurückbleiben. Wird DU es im Regen stehen lassen?

© Wiener Staatsoper_Michael Pöhn ×

© Wiener Staatsoper_Michael Pöhn ×

Am 13. Dezember folgt „Nestervals Götterdämmerung“. Ein immersiver Opernabend über ein fiktives Österreich der Zukunft begleitet durch die Musik von Richard Wagner. Ab 26. Jänner gibt’s das musikalische Märchen „Peter und der Wolf“ erstmals als Ballett und am 15. Februar steigt die Wien-Premiere der Jugendoper „Elektrische Fische“.