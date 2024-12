× Schmidt und Palfrader checken „Im weißen Rössl“ ein

Die Filmkomödie mit Waltraut Haas und Peter Alexander ist Kult. Jetzt kommt das Singspiel „Im weißen Rössl“ auf die Volksopern Bühne. Mit bissig-aktuellem Blick und Gastauftritten von Harald Schmidt und Robert Palfrader

Annette Dasch in der Rolle der Wirtin Josepha Vogelhuber auf den Spuren von Waltraut Haas, Publikumsliebling Jakob Semotan singt den Zahlkellner Leopold Brandmeyer. Also die Paraderolle von Peter Alexander. Als Prof. Dr. Hinzelmann ist Harald Schmidt zu erleben und den Kaiser spielt natürlich seine TV-Majestät Robert Palfrader. Star-Ensemble für das beliebte Singspiel Im weißen Rössl, das am Samstag seine Premiere in der Wiener Volksoper feiert.

© ORF ×

Waltraut Haas und Peter Alexander im Kultfim (u.) Harald Schmidt und Robert Palfrader (u.) auf der Volksopern-Bühne.

© Barbara Palffy/Volksoper Wien ×

© Barbara Palffy/Volksoper Wien ×

© Barbara Palffy/Volksoper Wien ×

Regisseur Jan Philipp Gloger setzt dabei unter der musikalischen Leitung von Michael Brandstätter jedoch weniger auf das operettenhafte Heimatfilm-Klischee der 60er Jahre sondern wirft dabei einen ebenso humorvollen, wie bissig-aktuellen Blick hinter die Kulissen von Tourismus und Übertourismus. „„Im Weißen Rössl am Wolfgangsee“, da steht bekanntlich das Glück vor der Tür ... doch was passiert eigentlich hinter der Fassade?

© Barbara Palffy/Volksoper Wien ×

© Barbara Palffy/Volksoper Wien ×

Die Story ist wohlbekannt: Zahlkellner Leopold hat sich in seine Chefin verliebt, die Wirtin Josepha Vogelhuber. Doch die scheint nur Augen für Stammgast Dr. Siedler zu haben. Als schließlich der Fabrikant Giesecke mitsamt Tochter Ottilie auftaucht und in Dr. Siedler den Anwalt seines Konkurrenten Sülzheimer erkennt, nehmen Intrigen und Liebeswirrungen Fahrt auf. Auch dank ewiger Operetten-Evergreens wie „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“ oder „Was kann der Sigismund dafür“