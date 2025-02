× oe24 bringt Sie zur neuen Cirque-Show „Kurios“

Am 13. März steigt in Wien die Premiere des Jahres. Der Cirque du Soleil präsentiert mit „Kurios“ eine Show voller Wunder. Mit oe24 sehen sie das Akrobatik-Highlight als Allererster, denn bei uns gewinnen Sie jetzt 2x2 Tickets für die erste Preview-Aufführung am 5. März im Big Top Zelt in Wien Neu Marx..

© cirquedusoleil.com ×

© cirquedusoleil.com ×

„Kurios – Kuriositätenkabinett“, die bereits 35. Produktion des Cirque, begeisterte seit 2014 weltweit schon über 5 Millionen Besucher in 30 Ländern und feiert jetzt endlich seine Österreich-Premiere. Im Mittelpunkt eines verborgenen, in der Vergangenheit existierenden Kosmos voller verrückter Ideen und großartiger Träume steht ein Forscher, dessen Vorstellungskraft seinen Glauben an Wunder beflügelt.

© cirquedusoleil.com ×

© cirquedusoleil.com ×

Eingebettet in atemberaubende Akrobatik werden die mechanischen Marionetten dieses legendären Kuriositätenkabinetts durch außerirdische Charaktere zum Leben erweckt. Das Treiben nimmt seinen Lauf, als die skurrilen, wohlwollenden Besucher das Labor mit einem Hauch von Poesie und Humor auf den Kopf stellen. 50 internationale Artisten aus 21 Ländern stellen dabei dem Betrachter die Frage, was wäre, wenn wir die Tür zu einer Welt voller Wunder aufschließen könnten, indem wir unsere Vorstellungskraft stimulieren und uns für das Unsichtbare öffnen.

© cirquedusoleil.com ×

© cirquedusoleil.com ×

Für den Wien-Run wurden bereits über 90.000 Tickets verkauft. Mit ein Grund warum die Auftritts-Serie jetzt sogar um 14 zusätzliche Shows erweitert und bis zum 11. Mai verlängert wurde. Mit oe24 sind sie am 5. März bei der allersten Wien-Aufführung live dabei. Gleich reinklicken!