× Hier sehen Sie schon jetzt die Oscar-Sieger!

172 Hollywood-Topstars auf einem Foto. Das Klassenfoto zur Oscar-Verleihung ist da. Mit Verspätung wegen der Waldbrände.

Am Sonntag steigen die 97. Oscars. Jetzt gibt es das berühmte „Klassenfoto“. 172 Hollywood-Stars auf einen Blick. Geknipst im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Ein Suchbild mit Verspätung, denn der für Angang Februar geplante Fototermin wurde wegen der verheerenden Waldbrände abgesagt.

Doch Dienstagabend war es endlich soweit: rund um Arianna Grande und ihre „Wicked“-Kollegin Cynthia Erivo, die prominent in der Mitte der ersten Reihe Platz nahmen, versammelte sich die Hollywood-Elite. Von Demi Moore bis Timothée Chalamet .

Im Fotovordergrund stechen auch Zoe Saldaña, Mikey Madison und Brandi Carlile heraus. Und In den hinteren Reihen fällt nicht nur Demi Moore auf, sondern auch eine Männergruppe: Adrien Brody, Colman Domingo und Sebastian Stan. Sie alle konkurrieren ja in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" gegeneinander.