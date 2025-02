× Ariana Grande, Cynthia Erivo und Co. rocken die Oscars

Am Sonntag steigen die Oscars. Jetzt ist das Musik-Programm fixiert. Statt Nominierten wie Elton John gibt's heuer viel Frauenpower und ein "Wicked"-Medley

Die Nominees für den Besten Song, also u.a. Elton John & Brandi Carlile, werden am 2. März erstmals nicht bei den Oscars auftreten, dafür liefert die Academy „persönliche Reflexionen von den Songwritern“ und ein starkes „Ersatz Programm“, denn im Dolby Theatre von Los Angeles werden u.a. Ariana Grande und Cynthia Erivo mit den Hits aus „Wicked“, Blackpink-Star Lisa, Doja Cat, RAYE und Queen Latifah erwartet.

© Getty Images ×

© zeidler ×

Bei den Wetten liegt „El Mal“ aus "Emilia Pérez" mit einer Quote von 1:2 vor dem "The Six Triple Eight"-Song „The Journey“ (1:4) und „Mi Cammino" (1:7), einem weiteren "Emilia Pérez" Song in Front. Elton John hat mit dem Brandi-Carlile-Duett „Never Too Late” (1:14) freilich nur Außenseiterchancen.

© Getty Images ×

© Viennale ×

Als bester Film liegt bei den Wettenquoten aktuell der Independent Spirit Awards Abräumer „Anora“ (1:2) vor SAG-Awards Winner „Konklave“ (1;3,5) und „Der Brutalist“ (1:5,5) in Front. Bei bester Schauspieler wird von den Buchmachern ein Duett zwischen Adrien Brady ("The Brutalist") und Timothée Chalamet ("Like a Complete Unkown") erwartet und als beste Schauspielerin dürfte Demi Moore laut Wetten für "The Substance" ihren ersten Oscar holen.