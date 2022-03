Und der Oscar geht an ...

Zum 94. Mal werden heute Nacht in Los Angeles die begehrten Filmpreise verliehen.

Spannend. Es wird eine lange Nacht für die Leinwandstars aus Hollywood. Nach den coronabedingten Mini-Oscars im letzten Jahr drängen heute 2.500 VIP-Gäste ins Dolby Theatre und hoffen auf die begehrte Statue. Doch nicht nur Hollywood ist ein Milliardengeschäft, sondern auch die Buchmacher verdienen heute das große Geld. Zahlreiche Wettanbieter haben eigene Oscar-Wetten im Programm.



Zwölf Nominierungen für »The Power of the Dog«



Favoriten. Als bester Film wird in diesem Jahr mit insgesamt zwölf Nominierungen Jane Campions Western-Drama The Power of the Dog gehandelt. Laut Wettplattform wettbasis.com liegt der Film mit 66,6 Prozent klar vor der Konkurrenz. Auf Platz 2 landet bei den Buchmachern das Drama Belfast (22,3 Prozent) und dahinter das Gehör­losen-Drama Coda mit 10,1 Prozent. Ähnlich eindeutig ist es in der Kategorie „Bester Schauspieler“, die Will Smith mit 79,7 Prozent als Favoriten ausweist. Für ­seine Rolle in King Richard könnte Smith seinen ersten Oscar einheimsen. Schärfster Konkurrent ist Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog). Bei den Hollywood-Ladys ist es bei der „Besten Schauspielerin“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) und Nicole Kidman (Being the Ricardos). Beim Preis für die „Beste Regie“ darf sich Jane Campion als klare Favoritin mit 92,6 Prozent ziemlich sicher über den Oscar freuen.

TV-Tipp. Der ORF startet sein Oscar-Special um 0.49 Uhr mit den Favoriten, ab 1.35 Uhr überträgt der Sender live vom Red Carpet mit zahlreichen Interviews und ab 2 Uhr die große Gala.