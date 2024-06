Philharmoniker feiern 20. Sommernachtskonzert

55.000 Besucherinnen und Besucher bei der 20. Ausgabe des Gratisformats der Wiener Philharmoniker im Schlosspark von Schönbrunn

Die Wiener Philharmoniker laden alljährlich in den Schlosspark von Schönbrunn zum kostenlosen Livekonzert und fordern damit stets die Macht des Schicksals heraus - italienisch "La forza del destino" - oder zumindest den Wettergott. Am Freitagabend zeigte sich dieser nach einem Gewittersturm bei der Generalprobe aber milde gestimmt, was möglicherweise einfach Glück war oder an der berückenden Arie aus Verdis "La forza del destino" lag, die Lise Davidsen gen Himmel schmetterte.

Der norwegische Shootingstar besänftigte mögliche Unwetter mit "Pace, pace mio Dio" - oder vielleicht auch mit ihrer Arie "Dich, teure Halle, grüß ich wieder" aus dem "Tannhäuser", sollte der Wettergott Wagnerianer sein. Bereits zum Auftakt des Abends unter Leitung des lettischen Maestros Andris Nelsons stand mit dem "Walkürenritt" eines der legendären Werke aus der Feder des Meisters, das akustisch im Freiluftambiente allerdings ein wenig zum akustischen Parforceritt geriet.

Promi-Reigen in Schönbrunn

© APA © Artner Leonore Gewessler, Margit & Heinz Fischer mit Alma Zadic © Artner Niki und Valerie Fellner © Artner Michael Schade mit Begleitung © Artner Sandra Pires © Artner Roland Weißmann © Artner Alma Zadic mit Partner © Artner Ernst Nowotny mit Gattin © Artner Conny Kreuter und Daniela Bardel © Artner Reinhold Lopatka © Artner Rudolf und Agi Bucbinder © Artner Wolfgang Hesoun mit Begleitung © Artner Heinz und Margit Fischer © Artner Gery Keszler © Artner Martin Kocher

Rund 55.000 Menschen verfolgten das Klassik-Spektakel vor historischer Kulisse. Unter den VIPs fanden sich unter anderem Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, die Ministerinnen Alma Zadic und Leonore Gewessler, ORF-Boss Roland Weißmann, Charity-Guru Gery Keszler sowie oe24-CEO Niki Fellner mit Gattin Valerie und Chefredakteurin Daniela Bardel.