Riccardo Muti startet "Herbst-Trilogie" in seiner Heimatstadt Ravenna

"Norma", "Nabucco" und eine Verdi-Gala im Alighieri-Theater in einer einzigen Woche - Ab Samstag

Stardirigent Riccardo Muti startet mit einer "Herbst-Trilogie" in seiner Heimatstadt Ravenna. Im Teatro Dante Alighieri der norditalienischen Adria-Stadt dirigiert Muti in einer einzigen Woche - von Samstag bis zum 22. Dezember - Vincenzo Bellinis Oper "Norma", Verdis "Nabucco" und ein Gala-Abend mit Verdi-Arien. Geplant ist dabei der Auftritt angesehener Verdi-Sänger wie Ildar Abdrazakov, Rosa Feola, Juliana Grigoryan, Vittoria Magnarello und Luca Micheletti.

Muti wird das Jugendorchester "Luigi Cherubini" und den Chor des Teatro Municipale der Stadt Piacenza dirigieren. "Norma" wird in halbszenischer Aufführung am 16. und am 19. Dezember mit Monica Conesa in der Hauptrolle inszeniert. Nabucco folgt am 17. und am 20. Dezember. Bei der Verdi-Gala werden Arien aus den Opern "La forza del destino", "Macbeth", "Otello", "Il Trovatore", "Simon Boccanegra" und "Don Carlo" aufgeführt. Mutis "Herbst-Trilogie" wird im Rahmen des Ravenna-Festivals aufgeführt.

Muti ist im Juni zum Dirigenten auf Lebenszeit des "Chicago Symphony Orchestra" ernannt worden. Der Maestro beendete seine 13 Jahre lange Amtszeit als Musikdirektor des "Chicago Symphony Orchestra" mit drei Konzerten. Damit nahm er offiziell von dem Orchester Abschied.