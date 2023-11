Sebastian Fitzek rockt die Stadthalle mit "Größter Thriller Tour der Welt"

Mit seinen Bücher hält er uns seit Jahre im Bann, jetzt kommt Star-Autor Sebastian Fitzek mit der "Größten Thriller Tour der Welt" nach Wien. Am 24. November 2024 liefert er seinen nächste Krimi als fesselnde Bühnenshow in der Stadthalle.

Über 15 Millionen verkaufte Bücher, unzählige Verfilmungen ("Die Therapie") oder sogar Vorlagen für Brett – und Kartenspiele ("SafeHouse"). Sebastian Fitzek, aktuell mit "Die Einladung" wieder auf Platz 1 der Bestsellerlisten, ist einer der erfolgreichsten Krimiautoren im deutschsprachigen Raum. Jetzt zieht es ihn auf die Show-Bühne. Im Herbst 2024 präsentiert er seinen nächsten, bislang noch unveröffentlichten Psychothriller als „Größte Thriller Tour der Welt“.

© Facebook ×

„24 Türen, hinter denen sich aufregende Dinge verbergen: Jeder Abend ist anders, denn das Publikum entscheidet jedes Mal aufs Neue, welche Türen geöffnet werden!“ erklärt Fitzek seine auf einer 360-Grad-Bühne abgehaltene Psychothriller-Lesung mit fesselnder Bühnenshow! Am 24. November 2024 stoppt er damit auch in der Wiener Stadthalle. „Ich möchten dabei ein Erlebnis für mein Publikum schaffen, das so groß ist wie noch nie, ohne dabei die Nähe zu verlieren!“