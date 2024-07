So verwüstete das Unwetter das Electric Love Festival

Ein Unwetter fegte über das Electric Love Festival in Salzburg. Die Schäden am Campingplatz sind bis dato kaum zu überblicken.

Wegen einer Unwetter-Warnung wurde der Campingplatz des Electric Love Festivals bereits im Vorfeld vorsichtshalber geräumt. Es handelte sich um eine Vorsichtsmaßnahme, so der Organisator Manuel Reifenauer, die sich bewahrheiten sollte.

Alles in Sicherheit bringen

"Sichert eure Zelte bis 16:00 Uhr und sucht Schutz in einem Fahrzeug. Signalisiert freie Plätze in eurem Auto oder Bus mit der Warnblinkanlage. Wer keinen Schutz in einem Auto oder Bus findet, folgt bitte den Anweisungen des Sicherheitspersonals", hieß es von den Organisatoren. Festival-Organisator Manuel Reifenauer sagt gegenüber oe24-Reporter Mike Vogl, dass man einen eigenen Meteorologen draußen habe, der das Wettergeschehen einschätzt.

Wilde Verwüstungen

Jetzt sind die ersten Bilder da und zeigen, welchen Schaden das Unwetter auf dem Festival-Gelände anrichtete:

Hier erhalten Sie alle Infos: So geht es weiter

Wie es weitergeht, ist noch unklar. Alle Informationen gibt es hier: "Alle aktuellen Informationen werden über unsere offiziellen Social-Media-Kanäle, unsere Website und über die App veröffentlicht. Bitte schaue regelmäßig auf diesen Plattformen vorbei und aktiviere "Push-Benachrichtigungen" in der App", sagen die Veranstalter.

Tausende Besucher

Am Salzburgring findet gerade zum elften Mal das "Electric Love" statt. Bei dem Freiluft-Festival werden über die Tage verteilt bis zu 180.000 Gäste erwartet. Worum es beim beliebten Festival geht, worauf es ankommt, erläutern die Veranstalter auf der Homepage: "Electric Love ist mehr als nur ein Musikfestival. Electric Love steht für ein Lebensgefühl, Musik und Experience, eingebettet in das wunderschöne Salzburger Seengebiet, das dich zu einem Kurzurlaub für alle Sinne einlädt. Hier vergisst du den Alltag und tanzt mit alten und neuen Freunden. Electric Love bedeutet, das Leben zu feiern, nachts Party zu machen und tagsüber die leeren Batterien mit Aktivitäten, ausgefallenen Drinks und Soul Food wieder aufzuladen"