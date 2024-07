Wegen ihrem Julian: Nagelsmann-Freundin weint bittere Tränen

Nach dem Aus der Deutschen gegen die Spanier bei der EM versank das Land in einem Tal der Tränen. Auch SIE weinte bitterlich.

Thomas Müller und Trainer Julian Nagelsmann konnten die Tränen nicht zurückhalten nach dem Viertfinal-Aus gegen Spanien.

Richtig emotional

Auch neben dem Platz wurde es richtig emotional. Nicht nur die Mannschaft und der Trainer waren am Boden zerstört, sondern auch die Liebsten der Stars. Nagelsamnn-Freundin Lena Wurzenberger (32) vergoss abseits der großen Bühne Träne um Träne und ließ ihrer Enttäuschung freien Lauf. Der Grund: Ihr trauriger Julian.

Nagelsmann vor den Journalisten

Während Julian Nagelsmann (36) vor den Kameras und den anwesenden Journalisten seine Gefühle über das vorzeitige EM-Aus nicht zurückhalten konnte, saß Freundin Lena gut 30 Meter weiter hinten im Raum und litt mit ihren Freund.

Fans und Mannschaft eine Einheit

Nagelsmann sagte: "„Wir haben es geschafft, die Fans zu einen. Ich hoffe, dass wir die Symbiose in weit wichtigeren Bereichen auch hinkriegen. Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft vorkam, dass die Spieler Tränen in den Augen hatten, als sie das Camp verlassen haben.“ Für Lena zu viel. Ihren Julian so zu sehen, konnte sie nicht ertragen.