Paukenschlag: "Hawara" Kulovits nicht mehr bei Rapid

Stefan Kulovits und Daniel Seper sind nicht mehr bei Rapid tätig. Bei der Vorstellung von Johannes Hoff Thorup sprach Sportdirektor Markus Katzer Klartext.

Das Kapitel "Kulovits" bei Rapid ist beendet. Bei vielen Fans ist der Co-Trainer in Ungnade gefallen, Vorwürfe der Freunderlwirtschaft beim Verein wurden immer lauter.

"Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft und bedanke mich. Er hat uns wirklich sehr geholfen und war immer professionell", so Katzer.

Macho darf bleiben

Ein "alter" Bekannter bleibt allerdings in Hütteldorf: Jürgen Macho bleibt Tormanntrainer.

Das restliche Trainerteam wird Johannes Hoff Thorup bestimmt.