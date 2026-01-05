Alles zu oe24VIP
Katzer Hofmann
© GEPA

Erster Transfer

Konkrete Gespräche: Deutscher Stürmer vor Wechsel zu Rapid

05.01.26, 18:26
Teilen

Rekordmeister Rapid soll kurz vor dem Abschluss des ersten Wintertransfers stehen.

Am Mittwoch präsentiert Rapid den neuen Trainer Johannes Hoff Thorup. Der Däne soll die Hütteldorfer wieder zurück auf die Erfolgsspur führen, nachdem man sich durch die anhaltende Ergebniskrise von Peter Stöger getrennt hatte.

Zuvor gab es viel Kritik an der Mannschaft, dass die teuren Neuverpflichtungen nicht die erhoffte Leistung gebracht haben. Nun soll man sich noch im Winter weiter verstärken. Wie die deutsche BILD berichtet, sollen die Gespräche mit einem neuen Mann für die Offensive schon sehr konkret sein.

Genau soll es dabei um Dresdens Flügelstürmer Dominik Kother gehen. Der 25-jährige Deutsche ist bei den Ostdeutschen unzufrieden und möchte den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Derzeit weilt er noch mit Dynamo im Trainingslager in der Türkei.

Rapid muss nachrüsten

Bei Rapid soll man vor allem wegen des verletzungsanfälligen Petter Nosa Dahl in der Offensive nachbessern wollen. Kother ist 25 Jahre alt und kam heuer zwölf Mal für Dresden zum Einsatz, allerdings waren es nur vier Spiele von Beginn. In drei der letzten vier Partien kam er gar nicht mehr zum Einsatz.

Der Deutsche soll laut dem Bericht mit den Dresdner Bossen schon über eine vorzeitige Auflösung des bis 2027 laufenden Vertrages verhandeln, wodurch er nicht einmal Ablöse kosten würde. Ob er am Samstag schon im Flieger nach Benidorm sitzt, wo sich die Hütteldorfer auf die kommenden Aufgaben vorbereiten, scheint aber mehr als fraglich.

Denn neben Rapid soll auch ein zweiter Bundesliga-Klub an dem Offensiv-Mann Interesse zeigen. Wenn einer der beiden Vereine Ablöse zahlen würde, wäre das bestimmt leichter, den Angreifer nach Österreich zu locken.

