Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Transfer-Knaller: Austria holt ÖFB-Teamstürmer
© Gepa

Bundesliga

Transfer-Knaller: Austria holt ÖFB-Teamstürmer

06.01.26, 14:32
Teilen

Bei der EURO 2024 stand der Angreifer noch im ÖFB-Kader – jetzt könnte er vor einem brisanten Transfer stehen.  

Nach Insider-Informationen gilt ein Wechsel von Maximilian Entrup  (28) zu Austria Wien als konkretes Szenario. Die Veilchen sollen den dreifachen ÖFB-Teamspieler genau beobachten. Aktuell steckt Entrup beim LASK tief in der Krise. Erst im Sommer 2024 war er von Hartberg nach Linz gewechselt – mit großen Erwartungen. In der Vorsaison hatte er noch überzeugt: 13 Liga-Tore inklusive Play-off. Doch davon ist derzeit nichts mehr zu sehen.

Brisanter Wechsel

In dieser Spielzeit steht Entrup bei null Treffern. Meist nur Joker, selten Startelf. Für einen Stürmer ein Alarmzeichen! Dabei weiß Entrup, wie sich Druck anfühlt. Schon zuvor hatte er ein Kurzgastspiel bei Rapid Wien, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Jetzt könnte ausgerechnet der Stadtrivale Austria zur neuen Chance werden.

Veilchen-Talent nach Hartberg

Apropos Austria:  TSV Hartberg hat Rechtsverteidiger Luca Pazourek von den Veilchen ausgeliehen. Der 20-jährige Wiener unterschrieb beim steirischen Fußball-Bundesligisten bis Sommer 2027, die Wiener Austria hat im kommenden Sommer aber eine Rückholoption. Pazourek ist U21-Teamspieler und ist in der Herbstsaison bei der Austria zu sieben Bundesliga-Einsätzen gekommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden