Transfer-Knaller: Austria holt ÖFB-Teamstürmer

Bei der EURO 2024 stand der Angreifer noch im ÖFB-Kader – jetzt könnte er vor einem brisanten Transfer stehen.

Nach Insider-Informationen gilt ein Wechsel von Maximilian Entrup (28) zu Austria Wien als konkretes Szenario. Die Veilchen sollen den dreifachen ÖFB-Teamspieler genau beobachten. Aktuell steckt Entrup beim LASK tief in der Krise. Erst im Sommer 2024 war er von Hartberg nach Linz gewechselt – mit großen Erwartungen. In der Vorsaison hatte er noch überzeugt: 13 Liga-Tore inklusive Play-off. Doch davon ist derzeit nichts mehr zu sehen.

Brisanter Wechsel

In dieser Spielzeit steht Entrup bei null Treffern. Meist nur Joker, selten Startelf. Für einen Stürmer ein Alarmzeichen! Dabei weiß Entrup, wie sich Druck anfühlt. Schon zuvor hatte er ein Kurzgastspiel bei Rapid Wien, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Jetzt könnte ausgerechnet der Stadtrivale Austria zur neuen Chance werden.

Veilchen-Talent nach Hartberg

Apropos Austria: TSV Hartberg hat Rechtsverteidiger Luca Pazourek von den Veilchen ausgeliehen. Der 20-jährige Wiener unterschrieb beim steirischen Fußball-Bundesligisten bis Sommer 2027, die Wiener Austria hat im kommenden Sommer aber eine Rückholoption. Pazourek ist U21-Teamspieler und ist in der Herbstsaison bei der Austria zu sieben Bundesliga-Einsätzen gekommen.