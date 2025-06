Thriller & Krimis: Der Frühling bleibt spannend

Neue, aufregende Literatur von Tess Gerritsen, Nora Roberts, Lucy Foley & Theresa Prammer.

Wir sind wieder da mit unserer Reihe „Kein Buch ist auch keine Lösung,“ Schließlich ist es ganz einfach! Sie müssen nur das richtige finden.

Darum gibt es heute gleich vier Tipps für angeregte Lesestunden. Dieses Mal steht die Spannung und wie wir besonders viel Gänsehaut bekommen können im Vordergrund.

Tess Gerritsen: „Die Sommergäste“

Verbrechen. Tess Gerritsens „Martini-Club-Reihe“ ist zurück mit einem druckfrischen Band! In Die Sommergäste dreht sich alles um reiche Großstädter, die entspannt Urlaub in Purity machen wollen und die Anwohner, die den Eindringlingen ganz und gar nicht trauen.

Als ein Mädchen verschwindet und Leichenteile auftauchen, müssen Maggie Bird und ihr Club der Ermittlerinnen ran, um den Fall aufzuklären... Einmal mehr erleben wir hier sympathisch-kluge Detektivinnen inmitten einer rasante Handlung. Gerritsen ist übrigens auch die Schöpferin der überaus erfolgreichen Buch- und TV-Serie Rizzoli & Isles.

Lucy Foley: „Mittsommer“

Luxus-Hotel. Ähnliches Setting wie bei Gerritsen, aber hier befinden wir uns an der Küste Englands. Ein Luxus-Hotel wird eröffnet, was den heimischen Jugendlichen nicht gefällt. Am Ende des Abends brennt die edle Hütte und wenig später wird eine Leiche auf den Klippen gefunden. Zwischen ihren Fingern: Eine einzelne schwarze Rabenfeder. Mysteriöser und actionreicher Thriller voller Wendungen!

Nora Roberts: „Rache im Blick“

Rache. Die Autorin, deren Spezialität es ist, Thrill mit Romantik zu verknüpfen ist mit dem Buch Rache im Blick zurück. Thea ist noch ein Kind, als ihre Eltern während eines Raubüberfalls ermordet werden. Ihr ist es zu verdanken, dass der psychopathische Täter Ray Riggs eingesperrt ist. Viele Jahre später scheint Thea ihr Glück gefunden zu haben, doch Riggs hat eine Möglichkeit gefunden, Rache zu nehmen und Theas Leben (wieder) zu zerstören... Eiskalte Spannung bis zur letzten Seite!

Theresa Prammer: „Ausgespielt“

Eine neue Partnervermittlung verspricht, auch hoffnungslose Singles vermitteln zu können. Doch als eine Kundin tot gefunden wird und weitere Frauen plötzlich verschwinden, muss Kommissarin Liv Dorn ran... Prammer schreibt zackig und das Thema ist äußerst packend.