× Wien-Zugabe für immersive Tutanchamun-Ausstellung

"Tutanchamun - das immersive Ausstellungserlebnis" begeistert Wien: 75.000 Besucher seit der Eröffnung im Oktober. Jetzt wird das Augmented-Reality-Erlebnis bis zum 17. März verlängert.

Ausstellung. Die ungeplünderte Grabkammer Tutanchamuns, am 4. November 1922 vom britischen Ägyptologen Howard Carter im Tal der Könige in Luxor entdeckt, als großer Ausstellungs-Hit in Wien. Seit 19. Oktober stürmten bereits über 75.000 Zuseher die Multimedia-Schau "Tutanchamun - Das Immersive Ausstellungserlebnis" in der Wiener Marx Halle. Jetzt geht der Wien-Run in die Verlängerung. Läuft nun nicht wie geplant nur bis zu 21. Jänner, sondern sogar bis zum 17. März.

© MAD ×

© MAD ×

Auf über 2.000 Quadratmeter erwartet die Besucher ein Augmented-Reality-Erlebnis zwischen gottgleichen Herrschern, Weltwundern der Architektur und Grabkammern voller Gold. Die Schätze des sagenumwobene Pharao der 18. Dynastie werden in Originalgröße abgebildet.