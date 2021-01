Leni Klum startet jetzt durch

Es ist der dritte große Auftrag, den die 16-Jährige mit Bravour absolviert.

Stolze Mama. Seitdem Heidi Klum ihre Tochter Leni der Öffentlichkeit präsentierte, gibt es fast keinen Tag, an dem die 16-Jährige keine Schlagzeilen macht. Jetzt ließ sich der hübsche Teenager vom Star-Fotografen Rankin für das „Hunger“-Magazin ablichten.

Mit einem Foto, das Leni in einem träger­losen Oberteil zeigt, sammelte das Nachwuchs­model innerhalb weniger Stunden über 180.000 ­Likes. „Leni Klum ist ein Name, an den Sie sich besser gewöhnen sollten“, kommentiert das Magazin zu der Fashion-Fotostrecke auf Instagram. Das macht die Model-Mama bestimmt stolz!