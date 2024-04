Liebes-Aus bei "Ex-Dancing Star" Thomas Kraml

Trotz starker Verbundenheit haben "Ex-Dancing Star" Thomas Kraml und seine Bianca ihr Liebes-Aus bekanntgegeben.

Thomas Kraml war österreichischer Staatsmeister bei den lateinamerikanischen Tänzen, bekannt wurde er aber durch seine jahrelange Teilnahme bei den Dancing Stars – sowohl als Tänzer und als auch als Chefchoreograf. Seit der Gründung seiner Tanzschule hat sich der Profi ganz der Vermittlung von Tanzschritten verschrieben. Zumindest privat hat es sich jetzt allerdings ausgetanzt.

Gehen im Guten auseinander

Nach 16 Jahren gehen der Tanzschulbetreiber und seine Frau Bianca getrennte Wege. Das gaben die beiden am Mittwoch in einem gemeinsamen Facebook-Posting bekannt. "Trotz unserer starken Verbundenheit haben wir uns vor einigen Wochen entschieden, dass unser Weg als Paar zu einem Ende gekommen ist. Wir gehen im Guten auseinander, verbunden in nicht enden wollender Wertschätzung und wünschen einander nur das Beste", ist in der Nachricht zu lesen. Die beiden bitten zudem ihre Privatsphäre diesbezüglich zu respektieren.