Macklemore als König vom Frequency

Rot-weiß-rotes Herz und Zugaben im Trikot unseres Nationalteams. Chartstar Macklemore eroberte am Donnerstag das Frequency im Sturm.

Im April ließ er er die Stadthalle ausflippen. Jetzt krönte sich US-Chartkaiser Macklemore zum König des Frequency. Am Starttag der letzten großen Sommersause wies er am Donnerstag in St. Pölten mit einem sympathischen Hitfeuerwerk sowohl Legenden (Limp Bizkit), wie neue Trendsetter (KennyHoopla) in die Schranken.

Vom Opener „Chant“, wo er vor riesigem Videoscreen antanzte, bis zum Finale „Can’t Hold Us“, für das er sich die rote Dress unserer Teamkicker überzog, lieferte Macklemore eine 80 minütige Party der Extraklasse. Dass er dabei seinen wohl größten Hit „Thrift Shop“ schon an zweiter Stelle zündete sollte sich als genialer Schachzug erweisen, denn ab da kannten die Fans vor der dichtgefüllten Space Stage kein Halten mehr. Auch weil Macklemore mit rot-weiß-rotem Herz („Immer, wenn ich in bei euch in Österreich bin, dann bin ich gut drauf“) und überdimensionaler Spritzpistole agierte. Ein willkommene Wasserdusche bei tropischen Temperaturen.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Meterhohe Feuer-Salven

Zu „1984“ ließ er vom Bühnendach meterhohe Feuer-Salven auffahren, für „And We Danced“ zog er sich einen blauen Zauberer-Umhang über und zeigte dazu Bilder von Michael Jackson am Screen und nicht ganz jugendfreies Beckenreiben mit einer Tänzerin und beim Klassiker „Dance Off“ holte er dann mit den Worten „am liebsten sind mir die Besoffensten“ die Steirerin Julia und ihre Kontrahentin Laura zum Tanz-Contest auf die Bühne.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Noch mehr Stimmung gab es bei der Zugabe „Good Old Days“ als er im Team-Trikot antanzte und noch einmal alle Herzen glühen ließ: „Wenn mich meine Tochter daheim fragt, was die beste Show der Tour ist, dann sage ich das Frequency in Österreich!“ Bei der Stimmung nimmt man ihm das sogar ab. Eine echte gute-Laune-Show und eine große Vorgabe für Die Ärzte, die ja am Startag das Finale bestreiten sollten.