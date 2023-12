"Masked Singer": Sein Akzent verriet diesen Sänger

Klaus Claus, der Bruder vom Weihnachtsmann bei "The Masked Singer", wurde im Halbfinale enttarnt. Hinter der Maske steckte ein bekannter Singer-Songwriter.

Am Samstagabend kämpften noch fünf Teilnehmer um den Einzug ins große "The Masked Singer"-Finale in der nächsten Woche. Die Eisprinzessin, Lulatsch, Troll, Mustang und Klaus Claus gaben in der gestrigen Show noch einmal alles. Im finalen Voting der Zuschauer zog Klaus Claus schließlich den Kürzeren.

Klaus Claus sang das Lied "Stronger (What Doesn't Kill You)" von Kelly Clarkson. "Ich weiß genau, wer das ist!", sagte Rea Garvey (50) nach dem Song, der als Rategast dabei war. Der Jury-Profi aus den vergangenen Staffeln „The Masked Singer“ wusste sofort, wer sich unter der Maske von Klaus Claus versteckt. Das eigentümliche Englisch deutete für Garvey auf einen bekannten deutschen Singer-Songwriter hin. "Sein Englisch ist nicht so gut. Beim Singen ist sein Gesang gut, aber sein Englisch … Hmm …" Dann sagt er: "Ein sehr guter Freund und Sänger. Das ist Tim Bendzko."

Und tatsächlich: Popsänger Tim Bendzko steckte als rotbärtiger, grünbemützter Weihnachtsmann-Bruder verkleidet hinter der Maske. Die Kritik von Garvey nahm der Berliner Popstar aber eher lächelnd entgegen. "Es war sehr anstrengend, unter dem Kostüm zu stecken, aber hat viel Spaß gemacht", sagte der 38-Jährige.

Am kommenden Samstag steigt das Finale von "Masked Singer" um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn.