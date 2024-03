× Mega-Ehre für unsere Tatort-Kommissarin

'Bibi Fellner' wurde Ausgezeichnet

Adele Neuhauser wurde gestern, am Sonntag, dem 17. März 2024, für ihre Darstellung der Bibi Fellner im Austro-„Tatort“ mit dem Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals, das noch bis zum 24. März in Wiesbaden stattfindet, für besondere Verdienste um den FernsehKrimi ausgezeichnet. Der österreichische Publikumsliebling verkörpert die „Tatort“-Kommissarin an der Seite ihres Ermittlungspartners Harald Krassnitzer, der auch die Laudatio auf seine Kollegin hielt, seit dem Jahr 2011 im TV.

© ORF ×

„Mehr als 30 Mal hat Adele Neuhauser die verletzliche und verletzte Figur der Bibi Fellner gespielt. Die Intensität, die sie ihrer unkonventionellen Ermittlerin verleiht, stammt zum Teil aus der eigenen wechselvollen Lebensgeschichte. In besonders eindrucksvoller Weise spiegelt sich deshalb Adele Neuhausers Mut, persönliche zerbrechliche Seiten in ihr Spiel einzubeziehen, im österreichischen Tatort wider“, schreiben Filmjournalist und Moderator Knut Elstermann, Produzentin Liane Jessen und Festivalleiterin Cathrin Ehrlich in ihrer Jurybegründung.

Das Austro-„Tatort“-Jahr 2024

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind am Sonntag, dem 10. März, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Dein Verlust“ in das Austro-„Tatort“-Jahr 2024 gestartet. Bereits abgedreht und voraussichtlich ebenfalls 2024 in ORF 2 on air ist der Fall „Deine Mutter“ (AT „Hurenkind“). Seit Ende Februar heißt es für das österreichische Duo am Set außerdem „Wir sind nicht zu fassen!“. Dieser und zwei weitere „Tatort“-Filme, die ebenfalls noch 2024 auf dem Drehplan stehen, sollen 2025 in ORF 2 zu sehen sein. (Quelle: ORF)