× 60.000 Fans! Metallica lassen heute Ebreichsdorf erzittern

Heute startet die Open Air Rock Saison. Metallica kommen mit den größten Hits nach Ebreichsdorf. 60.000 Fans werden erwartet.

Zwei Konzerte pro Stadt mit zwei unterschiedlichen Setlist auf einer bombastischen 360° Rundumbühne und dabei keinerlei Song Wiederholungen. Das ist das Konzept der bereits im April 2023 gestarteten „M72 World Tour“ von Metallica. Nur in Österreich ist mal wieder alles anders. Da haben die für über 110 Millionen verkaufte CDs Metal-Giganten nämlich nur ein Konzert angesetzt und liefern am heute beim „Racino Rocks Festival“ in Ebreichsdorf die übliche Best-Of-Show. Also 15 Metal-Hymen wie „Enter Sandman, „Sad But True“ oder „Master of Puppets“.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Das ist die geplante Setlist von Metallica:

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Holier Than Thou

Enter Sandman

72 Seasons

Too Far Gone?

Welcome Home (Sanitarium)

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Lux Æterna

Seek & Destroy

One

Master of Puppets

Dazu gibt’s natürlich die emotionale Hardrock-Ballade „Nothing Else Matters“ und ein ausgedehntes Überraschungs-Solo von Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo, bei dem man nach „Too Far Gone?“ auf Lokalkolorit setzen will.

© Getty Images ×

Vom letzten Album „72 Seasons“, mit dem man 2023 in Österreich den bereits 8. Nummer-eins-Hit einfuhr und von dem zuletzt beim München-Doppelpack gleich sechs Songs angestimmt wurden, werden rund um „Lux Æterna“ wohl nur mehr vier übrig bleiben.

© Getty Images ×

© Getty Images ×

Beim bereits 16. Österreich-Konzert (!) seit der Premiere 1991 im Vorprogramm von AC/DC in Graz haben Metallica in Ebreichsdorf auch Unpeople, Ich Nine Kills und Fice Finger Death Punch als Support dabei. 60.000 Fans werden erwartet. Die letzten Restkarten gibt’s bei oeticket und ticket24.at