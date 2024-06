× AC/DC lassen jetzt Wien doppelt erzittern

21 Kracher, Höllenglocken und Kanonensalven. AC/DC zünden am Sonntag das erste von zwei Wien-Konzerten. 115.000 Fans feiern die Hardrock-Giganten.

Seit 2015 halten AC/DC in Österreich den Konzert-Rekord: 115.000 Fans ins Spielberg. Jetzt lassen die Hardrock-Giganten eben so viele Fans in Wien ausflippen. Mit einem Doppelpack im Happel-Stadion. Am Sonntag steigt die Premiere der höllischen Comeback-Show "Power Up". Am Mittwoch gibt’s die Zugabe.

AC/DC als Wien Fans. Sie bleiben fast eine Woche lang bei uns!

AC/DC machen Stimmung für ihr Wien-Doppelpack

AC/DC: so höllisch werden die beiden Wien-Konzerte

Das ist die geplante Setlist von AC/DC in Wien:

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock 'n' Roll TrainT

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Zugaben:

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

AC/DC, die schon am Freitag mit ihrem Airbus A319-133 aus Dresden um 13.57 Uhr in Wien landeten und nun mindestens bis zum 27. Juni im noblen "Hyatt Hotel" reserviert haben, liefern dabei die lauteste Konstante des Rock. Vom Opener "If You Want Blood", den man auf einem überdimensionalen Videoscreen einen rasanten Auto-Trickfilm-Fahrt in Richtung Wien voranstellt, bis zum von ohrenbetäubenden Kanonensalven begleiteten Final-Salut zu "For Those About To Rock" setzt man auf ein seit Jahrzehnte lang erprobtes Rock- und Pyro-Feuerwerk.

Auch in Wien, wo mit "Demon Fire" und "Shot in the Dark" immerhin zwei Österreich-Premieren auf der 21 Song starken Setlist stehen, gibt es wieder alle Klassiker – von "Back In Black" über "High Voltage" bis "Thunderstruck" - und die altbewährten Gimmicks: bei "Hells Bells" wird natürlich die überdimensionale Glocke geläutet. Zu "Whole Lotta Rosie" zeigt man eine heiße Neon-Braut. Und bei "Let There Be Rock" tobt Angus Young, der wie immer seine Schuluniform ausführt, mal wieder auf einer Hydraulik-Plattform in mitten der Fans rum.

Nicht minder heiß ist auch das „Vorspiel“. Bei The Pretty Reckless erhebt ja „Gossip Girl”-Star Taylor Momsen die Stimme. Und das meist in sexy Negligé!