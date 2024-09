× Alle Achtung: Geburtstags-Konzert als TV-Hit

Freitag und Samstag feiert die Hit-Band Alle Achtung ihr 10-jähriges Bandjubiläum. Mit zwei Konzerten, illustren Austropop-Gästen und ORF-Übertragung.

Jüngst war Arnold Schwarzenegger auf Heimatbesuch da. Jetzt gibt’s in der steirischen Gemeinde Thal schon wieder „Äktschn“. Die Hitband Alle Achtung ("Marie") feiert am Freiluftgelände am Kirchberg mit gleich zwei Konzerten das 10-jährige Bandjubiläum.

© Facebook

Ewald Pfleger von Opus (o.) und Amelie van Tass (u.) sind beim Jubiläums-Konzert dabei

© Facebook ×

© zeidler ×

Auch Pizzera (o.) und Edmudn rocken mit Alle Achtung.

© zeidler ×

Am Freitag hat man sich für die vierstündige (!) Show rund um Chart-Kracher wie „Marie“, „Bowie“ oder „Cool oder nicht“ gleich eine illustre Gästeschar geladen: u.a. Edmund, Paul Pizzera, die Zauberer Thommy Ten & Amelie van Tass, die ja schon im Video von „Soni il Destino“ mitspielten, Ewald Pfleger von Opus oder Die Mayerin. Dazu kündigt sogar die EAV einen Gastauftritt an! Nachzusehen ab 18.30 Uhr in voller Länge auf ORF.On und ab 23.44 Uhr mit einem 90-minütigen Zusammenschnitt auf ORF1.

© ORF/Alexander Müller ×

© ORF/Alexander Müller ×

Am Samstag steigt dann das eigentliche Jubiläums-Konzert, für das Gitarrist Markus Bieder als Vorprogramm auch seien Ex-Band Klimmstein („Paris, Paris“) wieder auferstehen lässt. „Das wird ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse“.