Ausraster auf Bühne: Adele schreit Fan während Live-Show an

Sängerin Adele ist bei ihrer Show "Weeks With Adele" im Caesars Palace in Las Vegas ziemlich ausfallend geworden. Grund dafür war ein Zwischenruf eines Zuschauers, der mehr als deplatziert war.

Schon seit Jahren macht sich Adele für die LGBTQ+-Gemeinschaft stark, trug während des Pride-Monats ein schwarzes Abendkleid mit Regenbogenschleppe und buntem Konfetti. Regelmäßig äußert sie sich zu dem Thema, gilt als Unterstützerin. Auf der Bühne in Belgien sagte sie einmal: "Die LGBTQ+-Community ist wie eine Seelenverwandtschaft für mich, seit ich sehr jung bin."

So auch diesmal. Doch statt Jubel erntete sie Hass. Ein Zuschauer unterbrach sie und rief: "Pride ist scheiße!" Zu viel für Adele. Sie fragte zunächst nach, ob sie richtig gehört habe und rief dann erbost: "Kommst du zu meiner f*** Show um zu sagen, dass Pride scheiße ist?" Doch damit nicht genug. Die Sängerin redete sich in Rage: "Bist du f*** bescheuert? Sei nicht so f*** lächerlich. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt die Fresse, okay?"

