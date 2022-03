Austro-Stars helfen der Ukraine

Der furchtbare Krieg in der Ukraine lässt auch Österreich nicht kalt. Dutzende Spenden-Aktion, u.a. die ÖSTERREICH-Kooperation mit SOS-Kinderdorf.

Jetzt zeigen auch unsere Künstler ihr großes Herz. Schon heute ruft der in Moskau geborene Russkaja-Star Georgij Makazaria mit seinem Russian Gentlemen Club zum „Friedenskonzert für die Ukraine“ auf. In der Wiener SIMM City fordern dabei auch Erwin Steinhauer, Tini Kainrath oder Harri Stojka die sofortige Einstellung sämtlicher Kriegshandlungen. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung kommt der Hilfsaktion „Nachbar in Not“ zugute.

Am Dienstag geht im Stephansdom auf Initiative der gebürtigen Ukrainerin Zoryana Kushpler und der gebürtigen St. Petersburgerin Lidia Baich das „Konzert für den Frieden" für die Caritas über die Bühne. Mit dabei auch Hubert von Goisern, Peter Simonischek und Dirigent Sascha Goetzel.

Am 10. März lädt Willi Resetarits mit Freunden wie Ernst Molden, Anna Mabo oder Die Strottern im Wiener Konzerthaus zum Benefiz-Konzert „Wiener Musiker:innen für die Ukraine“ für Nachbar in Not.

Auf Initiative von Michael Niavarani liefern am 28. März im Wiener Globe Kabarett-Größen wie Viktor Gernot, Alex Kristan, Gernot Kulis, oder Omar Sarsam einen Benefizabend für die Menschen in der Ukraine, 100% der Einnahmen dieses Abends gehen ohne jegliche Abzüge an das Hilfsnetzwerk Nachbar in Not. „Wir glauben an die Kraft des Miteinanders auf dem Weg in eine hoffentlich bald friedlichere Zukunft – für uns alle," so Niavarani.