× Bryan Adams, Sting & Simply Red rocken Schladming – und wollen bald zum Skifahren wiederkommen

Dieses Wochenende steigt in Schladming "The Grand Festival 2024“. Über 25.000 Fans rocken im Planai-Stadion mit Bryan Adams, Sting und Simply Red ab.

Im Vorjahr brachte Robbie Williams mit einem Doppelpack für 25.000 Fans die Planai zum Beben. Auch mit der Österreich-Premiere des Weihnachts-Songs „Merry Xmas Everybody“. Jetzt holt Klaus Leutgeb gleich 3 Topstars in die Steiermark. Am Freitag (6. Dezember) eröffnet Bryan Adams das „The Grand Festival 2024“. Am Samstag (7.12.) spielt Sting auf und am Sonntag (8. 12.) setzen Simply Red das Festival-Finale. In Summe werden bei den drei Hit-Konzerten zwischen 25.000 und 30.000 Fans erwartet.

Klaus Leutgeb holt Simply Red, Sting und Bryan Adams nach Schladming

„Damit ist eine Wertschöpfung in unserem Bundesland in der Größenordnung von rund 7,9 Millionen Euro verbunden. Sehr beachtlich aber auch der Werbewert mit rund vier Millionen Euro. Aber natürlich nicht zu unterschätzen auch die internationale Medienpräsenz,“ jubelt Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen.

Zum Auftakt liefert Bryan Adams, angeheizt von Anna-Sophie und dem coolen „Zefix“-Star Chris Steger, unter dem Motto „So Happy it Hurts“ das große Mitsing-Feuerwerk. Mit über 100-Millionen-fach verkauften Chart-Hymnen wie „Please Forgive Me“, „It’s Only Love“, „Run To You“, „Everything I Do I Do It For You” und natürlich „Summer Of ‘69”. Dazu standen zuletzt auch Coverversionen von Kiss („Rock and Roll Hell”, Frankie Valli („Can’t Take My Eyes Off You”) und Tina Turner („The Best”) auf der Setlist.

Am Samstag zündet Sting seine Best-of-Show „Sting 3.0”, wo er zuletzt neben Solo-Hits wie „All This Time“, „Fields Of Gold” oder „Fragile” gleich 9 Klassiker von The Police anstimmte. Auch „Every Little Thing She Does is Magic”, „Roxanne” und „Every Breath You Take“. Das Vorprogramm bestreitet Alexander Eder.

Am Sonntag setzen Simply Red nach Hits wie „Something Got Me Started“, „Stars” oder “Money's Too Tight (To Mention)“ mit dem Ike & Tina Turner Cover „Nutbush City Limits“ das Festival-Finale.

Freitag (Bryan Adams) und Samstag (Sting) starten die Headliner um 20:00 Uhr. Sonntag legen Simply Red dann schon um 18.15 Uhr los. Auch, um eine rechtzeitige Heimreise für die Besucher zu ermöglichen.

Cool: Die Top-Acts wollen bald wieder ins Ennstal kommen. Und das zum Skifahren. Mick Hucknall will dafür sogar schon rund um Weihnachten die Pisten unsicher machen. Bryan Adams hat einen Termin im Februar im Visier. Nur Sting hat seinen Ski-Urlaub in der Steiermark noch nicht gebucht.