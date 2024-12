× Charts: Mariah Carey mit Weihnachts-Hit schon wieder auf Platz 1

In den Austria Top 40 Charts ist schon Weihnachten! Mariah Carey bremst Wham! und Linkin Park aus und holt sich mit „All I Want For Christmas Is You“ zum 16.Mal Platz 1

11 Wochen lang in Serie hielten Linkin Park mit dem Comeback-Hit „The Emptiness Machine“ die Spitze der Austria-Top-40. Der längste Nummer-eins-Run des Jahres. Doch jetzt ist der Lauf gestoppt, denn pünktlich zum Advent nehmen nun wieder die Weihnachts-Hits die Charts in Beschlag. © Sony Music × "Last Christmas“ kommt jetzt auch als Live Version!



© Sony Music × Allen voran Mariah Carey, die mit der 2007 veröffentlichten Weihnachts-Schnulze „All I Want For Christmas Is You“ jetzt schon zum 17. Mal in Österreich von Platz 1 lacht. Carey bremst damit sogar „Last Christmas“ aus. Der 1984 veröffentlichte Wham!-Klassiker ist damit bereits die 124 Woche in den Charts und könnte so wie 2022 und 2023 bis Weihnachten noch die Chart-Spitze schaffen. Auch weil am 13. Dezember eine 40th Anniversary EP von "Last Christmas" veröffentlicht wird. Mit einer bislang unveröffentlichten Live-Version! Das sind die Austria Top 40 Charts der Woche 48: 1. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You



2. Wham!, Last Christmas



3. Linkin Park, The Emptiness Machine



4. Rose & Bruno Mars, APT



5. Sia, Snowman Ebenfalls den 40er feiert heuer der Charity-Hit “Do They Know It’s Christmas?“ und das mit einem Smash-Up aus dem Original und gleich drei Jubiläums-Versionen für das Roger Taylor von Queen den Schlagzeug-Part neu eingespielt hat.