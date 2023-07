× Chili Peppers als Überraschungs-Hit

Doppeltes Hit-Feuerwerk in Wien: Die Red Hot Chili Peppers haben heute im Happel Stadion als Einheizer Iggy Pop dabei. 45.000 Fans rocken mit.

Es ist die Konzertüberraschung des Jahres. 45.000 Fans – und somit deutlich mehr als von Insidern erwartet – stürmen heute das Happel Stadion: Zum Rock- und Funk -Feuerwerk der Red Hot Chili Peppers. 33 Jahre nach ihrem Wien-Debut im Mini-Club Das Z sind die Peppers, die gestern um 22.38 mit einem Embraer Privatjet aus Paris kommend in Wien landeten, damit am heimischen Rock-Olymp angekommen.

© zeidler ×

Jam-Session. Unter dem Motto Global Stadium Tour liefert man die Essenz des 120 Millionen-fach verkauften Œuvres. Schon als Opener steht eine ausufernde Jam-Session am Programm. Bassist Flea, wohl wie immer Oben Ohne unterwegs, dirigiert dabei den wieder zurückgekehrten Gitarristen John Frusciante und Drummer Chad Smith durch einen Feedback-lastigen Höllenritt.

© zeidler ×

Hymnen. Erst zu Can’t Stop stürmt dann auch Sänger Anthony Kiedis auf die von zwei riesigen Videoscreens umrahmte Bühne und wirbelt dann 105 Minuten lang durch die auch schon 41-jährige Karriere. Die eher eher schrägen Songs der imVorjahr veröffentlichten CDs Unlimited Love und Return of the Dream Canteen werden dabei geschickt zwischen Mitsing-Hymnen wie Scar Tissue, Californication oder By The Way versteckt.

© zeidler ×

Iggy. Früher heimgehen wird bestraft: die ganzen großen Kracher Under The Bridge und Give It Away kommen nämlich erst als Zugabe. Früher kommen wird heute hingegen belohnt: Im Vorprogramm tobt schon ab 19.30 Uhr Altpunk Iggy Punk, der bereits am Mittwoch mit in Wien einjettete, durch Klassiker wie The Passenger oder Lust for Live.