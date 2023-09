× Elton John: Bühnen-Abschied hält nicht mal drei Monate

Elton John hat das Konzert nach seinem Bühnen-Abschied fixiert Bereits am 6. Oktober rockt er doch wieder los. In der Dominkanischen Republik. Nur 90 Tage nach dem tränenreichen Tour-Finale.

Am 8. Juli gab Elton John in der Tele2 Arena von Stockholm sein tränenreiches Abschieds-Konzert. Die 332. Show der Rekord-Tour „Farewell Yellow Brick Road“ mit der er 6,1 Millionen Fans begeisterte und satte 939 Millionen Dollar einspielte. "Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich euch alle vermissen werde, und wie demütig mich eure Unterstützung gemacht hat - das wird für immer bei mir bleiben", zog er danach auf Instagram seine Abschieds-Bilanz.

© El Dorado Park ×

Nur 90 Tage später wird er nun doch wieder auf die Bühne zurück kehren. Und das in der dominikanischen Republik! Bereits am 6. Oktober wird der Pop-Gigant das neue Amphitheater im El Dorado Water Park von Cap Cana unter dem Motto „An Evening with Elton John“ mit einer Greatest Hits Show eröffnen. Nur 2.600 Tickets zum Preis von bis zu 2.000 Euro (!) werden für die Pop-Sensation aufgelegt. Elton, der dabei solo am Piano auftreten will, verspricht dafür ein „intimes und unvergessliches Erlebnis“.