Grande Finale in Schladming: Simply Red sorgt für krönenden Abschluss

Drei Tage, drei Weltstars und ein Wochenende der Extraklasse: „The Grand Festival 2024“ hat alle Erwartungen übertroffen und geht als das größte Ski-Opening der Region Schladming-Dachstein in die Geschichte ein.

Zum großen Finale am Sonntag brachte Mick Hucknall mit seiner Band Simply Red das Planai-Stadion noch einmal zum Kochen. Der britische Sänger, bekannt für seine markante Stimme, heizte den 7.000 Fans mit einer Setlist voller Kultsongs ordentlich ein. Von „Better with You“ über „Holding Back The Years“ und „Stars“ bis zur Zugabe „If You Don’t Know Me By Now“ – Simply Red sorgte für Gänsehautmomente. Besonders beeindruckend: Hucknall kommunizierte charmant auf Deutsch mit dem Publikum und bewies damit Volksnähe.

Simply Red beim Ski-Opening in Schladming © Harald Steiner ×

Das Line-up des „Grand Festival 2024“ ließ keine Wünsche offen:

Bryan Adams eröffnete das Festival am Freitag mit Hits wie „Summer of ’69“ und lockte 10.000 Fans ins Stadion.

Bryan Adams © Harald Steiner ×

Am Samstag brachte Sting mit Songs wie „Englishman in New York“ und „Fields of Gold“ 9.500 Besucher in Feierlaune.

Sting beim Ski-Opening in Schladming © Harald Steiner ×

Den krönenden Abschluss bildete Mick Hucknall am Sonntag mit Simply Red.

Simply Red beim Ski-Opening in Schladming © Harald Steiner ×

Nicht nur musikalisch, sondern auch wirtschaftlich war das Festival ein Erfolg: 52 Prozent der Besucher reisten aus dem Ausland an, verlängerten ihren Aufenthalt und sorgten so für eine gesteigerte Wertschöpfung in der Region. Schon im vergangenen Jahr generierte das Ski-Opening mit Robbie Williams mehr als elf Millionen Euro – 2024 dürfte diese Marke erneut übertroffen werden.

Ralf Rangnick, Klaudia Tanner und Klaus Leutgeb © Harald Steiner ×

Auch zahlreiche Promis ließen sich das Mega-Event nicht entgehen. ÖFB-Chef Ralf Rangnick, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Moderatorin Silvia Schneider mit Freund Jamie Harrison sowie Fußballer Stefan Ilsanker und Tennislegende Thomas Muster zählten zu den Gästen. Ebenfalls dabei: Ski-Größen wie Reinfried Herbst und Andreas Goldberger sowie Musiker von Die Seer und Opus.