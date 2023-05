Gregory liefert „Wödscheibm“

Klimawandel statt Saufgelage. Auf Solo-CD stimmt Gregory ganz neue Töne an.

„Es ist alles erzählt, alles erlebt, alles austherapiert und drüberverfliest!“ Nach 30 Erfolgs-Jahren schickte Roman Gregory 2021 seine Kultband Alkbottle in Pension. Jetzt startet er solo durch. Seit Freitag gibt es die neue CD Wödscheibm. Am Dienstag ging im Wiener Orpheum die umjubelte Live-Premiere über die Bühne. Auch mit VIP-Gästen wie Reinhard Nowak, Nova Rock Chef Ewald Tatar, Georgij Makazaria oder Thomas Rabitsch.

© Thomas Zeidler ×

Besorgt. „Mein kreativer Output und mein Alter gehen Hand in Hand. Ich sehen die Dinge gereifter, mit einer gewissen Gelassenheit und ¬einer gewissen Besorgtheit“, erklärt Gregory die 12 neuen Hits, bei denen er sich ganz ohne Zeigefinger brandaktuellen Themen, wie dem Klimawandel (Owe vom Gas), Gewalt in der Familie (Brachoidastrauch) oder der Querdenkerszene (I kenn mi aus) widmet. „Meine Tochter soll in 30 Jahren ihren Vater nicht nur als Alkbottle-Prolo kennen!“

© Thomas Zeidler ×

One-Man-Show. Für das Album griff Gregory sogar zum Zeichenstift: „Ich habe nicht nur alle Texte selbst geschrieben und die Produktion übernommen, sondern auch das Album-Cover und die Begleitbilder gemalt.“

© Thomas Zeidler ×

© Thomas Zeidler ×

Tour. Ab Juni geht Gregory damit auch auf Tour und will dabei „natürlich auch“ einige Alkbottle-Klassiker anstimmen. „Die machen mir und dem Publikum Spaß.“