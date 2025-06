Große Sorge um Rap-Star Bushido: Konzert plötzlich abgesagt

Eigentlich hätte Bushido am Samstag beim Heroes Festival in Geiselwind auf der Bühne stehen sollen. Doch der Rapper sagte seinen Auftritt überraschend ab – und das offenbar ohne Rücksprache mit den Veranstaltern.

Bushido hat seinen für Samstag geplanten Auftritt beim Heroes Festival in Unterfranken kurzfristig abgesagt. In einer Instagram-Story erklärte der 46-Jährige: „Hey Leute, leider muss ich meinen Auftritt am Samstag beim Heroes Festival aus gesundheitlichen Gründen absagen.“ Er hoffe, seine Fans im Rahmen seiner Abschiedstour im Januar und März 2026 wiederzusehen.

Die Festivalbetreiber wurden von der Absage offenbar ebenso überrascht wie das Publikum – sie erfuhren erst über soziale Medien davon. Bushido wünschte dem restlichen Line-up „gutes Gelingen“ und den Besucher:innen „viel Vergnügen“.

Der Rapper hatte zuvor angekündigt, seine Musikkarriere im kommenden Jahr zu beenden. Anfang 2026 möchte er im Rahmen seiner „Alles wird gut“-Tour endgültig von der Bühne Abschied nehmen. Bushido – mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi – zählt seit über 25 Jahren zu den bekanntesten Künstlern der deutschen Rapszene.

Das Heroes Festival finded derzeit in Geiselwind statt und bringt unter anderem Acts wie Domiziana, Finch und Money Boy auf die Bühne.