× Heute startet der Ticket-Run auf die Oasis-Reunion

Nach 15 Jahren Streit gehen Oasis im Sommer 2025 doch wieder gemeinsam auf Tour. Ab 9 Uhr gehen „heißesten Tickets des Jahrzehnts“ in den Verkauf.

Mindestens 17 Konzerte für 1,2 Millionen Fans. Heute um 9 Uhr (Irland) bzw. 10 Uhr (England) gehen die „heißesten Tickets des Jahrzehnts“, so die Times, in den Verkauf. Nach 15 Jahren Streit haben sich Liam Gallagher und sein Bruder Noel wieder für eine Oasis-Tour zusammengerauft. Ab 4. Juli 2025 rockt man die größten Stadien in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Das größte Comeback der Rock-Musik seit der Reunion von Guns N‘ Roses (2016). Und der größte Hype des Jahres. Branchen-Experten rechnen mit mindestens 40 Millionen (!) Ticket-Anfragen. Ein Absturz der Ticket-Server scheint da Vorprogrammiert.

Das sind die Tourdaten von Oasis:

4. Juli Cardiff, Principality Stadium

5. Juli Cardiff, Principality Stadium

11. Juli Manchester, Heaton Park

12. Juli Manchester, Heaton Park

16. Juli Manchester, Heaton Park

19. Juli Manchester, Heaton Park

20. Juli Manchester, Heaton Park

25. Juli London, Wembley Stadium

26. Juli London, Wembley Stadium

30. Juli London, Wembley Stadium

2. August London, Wembley Stadium

3. August London, Wembley Stadium

8. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

12. August Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16. August Dublin, Croke Park

17. August Dublin, Croke Park

Liam und Noel lassen sich die „Verbrüderung“ gar fürstlich belohnen. Über 60 Millionen Euro Gage. Dazu wird mit Merchandising und CD-Verkäufen ein Umsatz von bis zu 472 Millionen Euro erwartet. Dementsprechend teuer sind auch die Tickets: 80 bis 250 Euro für die Sitzplätze. 180 Euro für die begehrten Steher.

Oasis wollen Taylor Swift übertrumpfen.

Spannend: Schon vor dem Vorverkaufsstart wurden drei Zusatz-Termine angekündigt. Damit hält man alleine im Londoner Wembley Stadion schon bei fünf Konzerten und lässt nun selbst Taylor Swift zittern. Ihr nach der Wien-Absage aufgestellter Rekord von 8 Wembley-Shows könnte sogar schon heute fallen. Oasis haben laut Insider ja gleich 10 Mal in London reserviert.

In Folge wollen Oasis, die beim Comeback auch Original-Gitarrist Paul "Bonehead" Arthus in die Band holen wollen, sogar im Herbst 2025 auch in den USA, Südamerika, Asien und Australien aufspielen. Für 2026 ist dann sogar eine Europa-Tour geplant. Falls sich Liam und Noel nicht doch wieder zerstreiten.