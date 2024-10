× Hits & Herz: So läuft heute das große oe24-Hochwasser Benefiz

Heute rocken Seiler & Speer, Christina Stürmer, Josh. und Co. das von oe24 präsentierte „Hochwasser Benefizkonzert“ in Wr. Neustadt. Das sechsstündige Austropop-Happening liefert eine Megashow voller Hits und Emotionen..

"Das ist wohl eines der wichtigsten Konzerte unserer Karriere!" Seiler und Speer, Christina Stürmer, Josh., Amadeus-Abräumer Bibiza und die coole Durchstarterin Päm zünden Heute, Samstag auf Initiative von Nova-Rock-Boss Ewald Tatar in der Arena Nova von Wr. Neustadt das von oe24 präsentierte große "Hochwasser Benefizkonzert" bei dem der Reinerlös an "Österreich hilft Österreich" gespendet wird.

Seiler und Speer rocken beim Hochwasser Benefiz mit Päm

Hochwasser-Benefiz: 300 Gratis Tickets für Feuerwehr und Bundesheer

Speer: „Wir wollen trotz der schlechten Nachrichten eine gute Stimmung machen!“

Seiler und Speer: Neuer Hit voll Trennungsschmerz

Seiler & Speer, Wanda, Stürmer & Co. rocken für die Hochwasserhilfe

© zeidler ×

Ewald Tatar organisiert mit Seiler & Speer das Hochwasser Benefizkonzert in der Arena Nova (u.)

© arenanova.com

„Der Nationalfeiertag wurde dafür als symbolisches Datum gewählt, ebenso Wr. Neustadt als Austragungsort. Weil Niederösterreich eben am stärksten betroffen war und auch noch ist,“ erklärt Bernhard Speer das neue „Live Aid“ unter dem Motto „Gemeinsam. Stark. Füreinander“, das zur Spendenoptimierung auch live auf Ö3 übertragen wird. „Das verheerende Hochwasser ist nicht einmal fünf Wochen her, aber fast schon wieder etwas in Vergessenheit geraten, selbst wenn da nach wie vor viele um Ihre Existenz kämpfen und deshalb rufen wir das nun noch einmal in Erinnerung! Auch weil wir dafür einen Beitrag leisten wollen oder sogar müssen!“

© zeidler ×

© Fuhrich ×

Die 5.000 Tickets dafür waren in nur 500 Minuten ausverkauft. Dazu legte Tatar noch je 150 Freikarten die Landesfeuerwehr Niederösterreich und das Bundesheer drauf.

© zeidler ×

© APA/WOLFGANG HAUPTMANN ×

© zeidler ×



Das sechsstündige Benefiz gilt auch nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Wanda als Austropop-Event des Jahres. Zum Auftakt liefert die coole Durchstarterin Päm ab 17.55 Uhr ein starkes Statement der Frauenpower. Auch mit dem aktuellen Hit „Cancel Queen“. Ab 18.50 Uhr unterstreicht unser neuer Rap-König Bibiza mit „Eine Ode an Wien“ seine Amadeus-Auszeichnung als „Songwriter des Jahres“ und Josh. hat ab 20 Uhr als erstes Highlight von „Cordula Grün“ über „Expresso & Tschianti“ bis zur brandneuen Single „Tickets für Oasis“ sowieso das große Chart-Feuerwerk dabei.

© zeidler ×

© zeidler ×

Christina Stürmer festigt ab 21.20 Uhr mit Klassikern wie „Ich lebe“, „Nie genug“ oder „Seite an Seite“ ihren Status als größte Königin des Austropop. Und das wieder im elitären Akustik-Format. Ein absolutes Erfolgs-Setting: Mit der dazugehörigen CD „Unplugged in Wien“ holte sie ja ihren 12. Nummer-eins-Hit.

© Pascal Riesinger

© zeidler ×

Nach der Übergabe des Spendenschecks setzen Seiler & Speer, die am Freitag noch für den neuen Austropop-Film „Bis auf weiteres unsterblich“ mit Katharina Straßer vor der Kamera standen, ab 22.50 Uhr das Grande Finale. Mit Mitsing-Hymnen wie „Soits lebn“, „Ala bin“ oder „Ham kummst“, der neuen Single „Irgendwie“ und einem Duett mit Päm! So wie schon auf dem Album „Live auf der Festung Kufstein“ will man sie ja wieder für den Georg-Danzer-Klassiker „Ruaf mi ned au“ als Gastsängerin auf die Bühne holen.