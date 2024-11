× Kip Moore rockt Europa mit neuen Hits

Bei den CMA Awards wurde Kip Moore mit dem prestigeträchtigen „International Artist Achievement Award“ ausgezeichnet. 2025 stellt er das mit gleich 14 Europa-Konzerten unter Beweis.

„Ich plane eine Akustik-Tournee in den USA und komme im Mai/Juni auch wieder nach Europa!“ Beim oe24-Treffen in Mikwaukee hat es der coole Country Rocker Kip Moore bereits verraten. Jetzt ist es fix! Ab 17. Mai ertönen Hits wie „Plead The Fifth“, „Beer Money“ oder „Wild Ones“ bei gleich 14 Europa-Konzerten. Einen Österreich-Stopp gibt es dabei leider keinen, aber immerhin Auftritte in Hamburg (21. Mai), Köln (23. Mai), Stuttgart (24. Mai) und Zürich (25. Mai).

© zeidler ×

© zeidler ×

Das sind die Tourdaten von Kip Moore:

17. Mai - Stockholm

18. Mai - Oslo

21, Mai - Hamburg

23. Mai - Köln

24. Mai - Stuttgart

25. Mai - Zürich

28. Mai - Tilburg

30. Mai - Birmingham

31. Mai - Leeds

1. Juni - Belfast

4. Juni - Newcastle

5. Juni - Glasgow

7. Juni - London

8. Juni - Manchester

© zeidler ×

Kip Moore bei den CMA Awards (o.) und mit oe24-Reporter Zeidler-Künz (u.)

© 237global.com ×

Als Einstimmung auf die neue Tour unter dem Motto „Solitary Tracks“ stellt Kip nun mit „Wildfire“ den bereits vierten Vorboten zum neuen, 26 Songs starken Album auf YouTube. Mit „Live Here To Work“, „Learning As I Go und „Flowers in December“ hat er ja bereits wieder die Fanherzen erobert. Und das Global. Rekord-Konzerte in Südafrika. Auch als Headliner des wegweisenden „Cape Town Country Festival. Dazu eine ausgedehnte Tournee durch Australien und Neuseeland. Dafür wurde er bei den CMA Awards mit dem prestigeträchtigen „International Artist Achievement Award“ ausgezeichnet.