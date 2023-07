Chilli Peppers Drama in Wien: Kiedis humpelte mit Orthese an

45.000 Fans bei der Rock-Funk Party der Red Hot Chili Peppers in Wien. Und großes Drama: Sänger Anthony Kiedis rutschte im Happel Stadion aus. Musste mit Orthese weitermachen. Schräg: im Vorprogramm legte auch Iggy Pop einen Sturz hin.

Ein ausufernder Rock-Funk-Jam als Opener, viel Füllmaterial und erst als Zugabe der ganz große Kracher 'Give It Away'. Dazu das große Verletzungs-Drama um Sänger Anthony Kiedis, der schon nach nur drei Minuten auf der Bühne stürzte und dann mit Orthese am linken Bein durch die restliche Show humpeln musste. Die Red Hot Chili Peppers liefern mit der aktuellen Global Stadium Tour in Wien trotz Unfall eine würzige Zeitreise. 45.000 Fans rockten am Freitag im Happel-Stadion ab. Deutlich mehr als erwartet.

© Thomas Zeidler-Künz ×

Auch Iggy Pop legte einen Sturz hin.

Wohl auch wegen Alt-Punk Iggy Pop im Vorprogramm. Der tobte wie immer 'Oben ohne' bis zum Umfallen durch Klassiker wie „The Passenger“ oder „Lust For Life“. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bühnensturz inklusive. Da drosch er dann gleich wütend das Mikrofon davon.

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

Nicht ganz so energetisch war der Auftritt von Peppers-Stimme Anthony Kiedis, der erst nach 7-minütigem Vorspiel seiner Band-Kumpanen zu „Around The World“ im roten Netz-Shirt auf die Bühne tobte und bald nur mehr humpeln konnte: Auch er stürzte auf der Bühne. Klagte sofort über „einen kaputten Boot“ und musste dann eine Orthese am linken Bein tragen. Diese musste schon nach „Snow“ wohl neu fixiert werden, denn da ging Kiedis nämlich kurzfristig ab und überlies Flea, John Frusciante und Chad Smith immer wieder viel Spielraum für exzessive Instrumental-Improvisationen. Ein Spiel das sich den ganzen Abend lang wiederholen sollte. Nach einer Stunde kam dann sogar noch ein Stützverband am rechten Knie dazu. Auweh!

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

Zwischen Klassikern wie „Blood Sugar Sex Magic“ oder „Californication“ und doch sehr viel zähem Füllmaterial à la „Throw Away Your Television“ machte Flea, natürlich 'Oben ohne' unterwegs, den Pausenclown („Dieser nächste Song ist für Mozart“) und Entertainer. Kiedis hielt sich jedoch mit den Ansagen bis zum Finale „By The Way“ zurück: „Ich hoffe ihr hattet eine gute Zeit. Ich jedenfalls hatte sie!“ Ein Rock-Indianer kennt eben keinen Schmerz - auch wenn für den Megahit „Under The Bridge“ wohl die Kraft fehlte. Dieser wurde nämlich überraschenderweise ausgelassen.

© Thomas Zeidler-Künz ×

© Thomas Zeidler-Künz ×

Privat. Die Peppers jetteten am Vorabend aus Paris ein, bezogen im Ritz Quartier und zeigten sich entspannt: Flea, Smith und Frusciante spazierten mittags noch durch Wien. Nur Kiedis verweigerte alle Autogramme. Noch in der Nacht will man wieder Richtung Frankreich abheben.