Robbie legt heute endlich wieder los

Nach fünf Jahren Pause rockt Robbie heute für 100.000 Fans in München. Es droht wieder ein großes Zittern.

Neustart. 2017 war er das letzte Mal auf Tour. Begeisterte dabei über 85.000 Fans in Wien und Klagenfurt. Seitdem trat Robbie Williams (48) nur mehr bei zwei Weihnachts-Konzerten, privaten Partys (auch bei der Familie Glock in Kärnten) und zuletzt seinem Heimspiel in Stoke auf. Jetzt feiert er das große Comeback. Heute rockt Robbie für bis zu 100.000 Fans in München. Das dritte Mega-Konzert nach Andreas Gabalier und Helene Fischer am Messegelände. Ausgerichtet von seinem Austro-Freund Klaus Leutgeb, der den Mega-Deal ja im Vorjahr mit einem Privatbesuch bei Robbie in Genf einfädelte.

Altherrenmannschaft. Auf einer 150 Meter breiten Bombast-Bühne mit Brücke, Stegen und 5.100 Scheinwerfern will Robbie dabei mit Kult-Hits wie Let Me Entertain You, Rock DJ oder Angels einmal mehr sein Motto „The Greatest Entertainer“ unterstreichen. Auch wenn er davor ungewohnt tief stapelt: „Ich spiele definitiv längst in der Altherrenmannschaft des Pop!“

DJ-Projekt. Robbie kommt tiefenentspannt nach München. Nicht nur weil er die Anreise im Privatjet verschlafen hat. Sondern vor allem wegen seinem mehrwöchigen Urlaub mit Gattin Ayda und den vier Kindern auf Ibiza. Dort feierte er jüngst auch mit seiner neuen Band Lufthaus sein DJ-Debüt. Die sind auch heute in München im Vorprogramm am Start. Ob auch Robbie dabei zum Mikrofon greift, will er allerdings erst spontan entscheiden.

Chaos. Gut möglich, dass er sein DJ-Set vom Wetter abhängig macht. Nach Helene droht auch ihm ein Regen-Chaos.