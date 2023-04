Eros Ramazzotti verzauberte Wien

Italo-Star begeisterte als Neo-Opa 11.00 Fans in Wien. Sensations-Konzert mit allen Hits in der Stadthalle. Zugabe in Ischgl und Linz.

„Guten Abend Vienna! Danke schön. Come stai?“ Das wars dann aber auch schon mit dem Deutsch. Auch 37 Jahre nach seinem ersten Nummer-eins-Hit (Adesso Tu) setzt Eros Ramazzotti ziemlich konsequent auf seine Muttersprache. Und das nicht nur beim Singen. 11.000 Fans in der dichtgefüllten Stadthalle war das Montag Abend jedoch egal. Unser Liebelings-Italiener brachte mit der neuen Hit-Show Battito Infinito wieder einen Hauch von Urlaubs-Feeling nach Wien. Mega-Stimmung sowieso.

"Das Wichtigste ist, dass die Menschen zufrieden aus dem Konzert rausgehen. Deshalb will ich so viele Emotionen wie nur möglich mitgeben!“ erklärte er vorab und zündete dann eine sympathische Best-Of-Revue von Stadien-Format. Vom Opener Battito infinito bis zum Finale Più bella cosa, das er ja einst seiner Michelle Hunziker widmete und jetzt bei vollem Halllenlicht mitfilmte, rockte Eros in Wien auf einer Bombast-Bühne mit riesigem Videoscreen und Treppen für viel Fannähe durch ein nie enden wollendes Hit-Feuerwerk: Terra promessa, Dove c'è musica, das von ausuferndem Gitarren-Soli begleitete Se bastasse una canzone, Una storia importante oder Cose della vita. Da kannten die Fans kein halten mehr. Tanzten auch auf den Rängen.

Dazwischen ging er mit den Fans auf Kuschelkurs, schrieb Autogramme und lieferte am Screen auch eine wichtige Friedensbotschaft: „No War: Frieden ist die einzige Schlacht, die es wert ist geführt zu werden“ Megajubel. Auch über seine Stimme, die nach wie vor so perfekt wie in den 80er Jahren erklingt. Dass er im Oktober auch schon 60 wird ist unglaublich. Dass er mittlerweile alle Texte vom Teleprompter ablesen musste wird ihm gerne verziehen.

Als Highlight stimmte Eros in Wien sogar Teile des Joe Cocker Klassikers Leave Your Head On an, einen Unplugged-Part rund um Sole con te und natürlich auch Adesso Tu. In einer spannenden Rock-Version. Bei den Heimspielen in Italien hatte er ja zuletzt darauf überraschenderweise verzichtet. Dafür ließ Eros in Wien aber L'aurora, die Liebeserklärung an Tochter Aurora, die ihn ja jüngst zum Opa machte, aus. Das passte ihm wohl nicht in das überragenden Rock-Programm.

Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Zugabe am 30. April beim Saisonfinale in Ischgl und am 28. Juli bei Klassik am Dom in Linz.