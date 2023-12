Flugzeug verpasst: The Game sagt Wien Konzert ab

Das Wien-Konzert vor Rap-Aufreger The Game am 18. Dezember ist abgesagt. Er hat seinen Flieger nach Europa gleich gar nicht geboarded!

Am 18. Dezember wollte US-Rapper The Game mit 12-Millionen-fach verkauften Hits wie „How We Do“ das letzte internationale Konzert-Highlight in Wien liefern. Daraus wird nun leider nichts. Der Club-Gig in der Arena musste nämlich abgesagt werden. Der Grund ist freilich kurios: der Rap-Aufreger aus dem Umfeld von 50 Cent hat seinen Flieger aus den USA versäumt bzw. gleich gar nicht geboarded!

"Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass The Game aus persönlichen Gründen seinen Flug in den USA nicht antreten konnte und leider nicht nach Europa reisen wird. Daher bleibt uns keine andere Wahl, als die Wiener Show abzusagen. Tickets können an der Kasse erstattet werden,“ heißt es in einem Statement des Veranstalters.