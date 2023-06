× Marco Pogo: Comeback als Rockstar

Pogo bringt Turbobier zurück. Mit Live-CD und Attacke gegen Online-Shops.

Neustart. „Ich bin froh, dass ich mich endlich wieder meinem Herzensprojekt widmen kann.“ Nach Politik (337.010 Stimmen bei der Bundespräsidentenwahl) und Kabarett (Gschichtldrucker) besinnt sich Marco Pogo jetzt wieder auf seine Punk-Wurzeln mit der Band Turbobier: Am 23. Juni kommt das Album Live im Volkstheater. Ein Konzertmitschnitt mit Stargästen wie Christopher Seiler, Paul Pizzera oder Thomas Spitzer von der EAV. „Die habe ich mit ziemlich viel Bier geködert“, lacht er im oe24.TV-Interview.

© Zeiderl ×

© Zeiderl ×

Angriff auf Online-Shops

Auch Seiler rockte mit

Spannend: Die Box gibt es nicht im Handel, sondern nur im bandeigenen Turbo-Shop zu ordern: „Man darf den amerikanischen Großkonzernen so wenig bis gar nichts in den Rachen werfen.“ Dass Pogo durch diesen Eigenvertrieb für die Austria-Top-40-Wertung ausscheidet, nimmt er mit Humor: „Inzwischen sind mir die Charts relativ egal, ich achte nur noch auf Wahlen!“ Dafür will der Simmeringer Bezirksrat „weitere Schritte zum gegebenen Zeitpunkt verkünden“.