Marco Pogo klagt Salzburger Bierpartei (SBP)

Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny (alias ''Marco Pogo'') geht juristisch gegen die Namensvetter der ''Salzburger Bierpartei'' (SBP) vor.

Bei der Salzburger Landtagswahl am 23. April könnte in einem der sechs Wahlbezirke auch die "Salzburger Bierpartei" (SBP) auf dem Stimmzettel stehen. Ihr Name wird nun wohl ein rechtliches Nachspiel haben: Am Donnerstagnachmittag hat die Wiener Bierpartei in einer Aussendung erneut jede Verbindung zur "Salzburger Bierpartei" zurückgewiesen und ihre angekündigten, rechtlichen Schritte konkretisiert. Es sei umgehend Klage auf Unterlassung wegen der Verletzung des Namensrechtes der Bierpartei gegen die "Salzburger Bierpartei (SBP)" eingebracht sowie eine Einstweilige Verfügung beantragt worden, hieß es.

Einer möglichen rechtlichen Auseinandersetzung mit der Bierpartei Österreich von Bundespräsidentschaftskandidat Dominik Wlazny alias Marco Pogo sah SBP-Wahlkampfmanager Paul Estrela heute gelassen entgegen. Diese hatte bereits am Mittwoch gegenüber der APA jeden Zusammenhang mit der Salzburger Partei von sich gewiesen und weitere Schritte angekündigt. Die Marke "Bierpartei" bzw. der Verkehr der Marke seien geschützt. "Wir haben kein Interesse, jemals bundesweit aktiv zu werden und haben überhaupt nichts mit der Bierpartei Österreich zu tun", sagte dazu Estrela.

Wer steht hinter der SBP?

Doch wer steht hinter der nur im Flachgau kandidierenden Bewegung und was will sie? Wie SBP-Wahlkampfmanager Paul Estrela am Donnerstag zur APA sagte, sei man eine kleine Gruppe engagierter Künstler und Freiberufler, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die demokratischen Grundkenntnisse zu stärken.

"Wir wollen vor allem Werbung dafür machen, wählen zu gehen, sich mit Politik zu beschäftigen und sich politisch zu engagieren." Dabei wolle man auch die allgemeine Proteststimmung und die Popularität einzelner Protestparteien in Frage stellen. "Wir sind überzeugt, eines der besten politischen Systeme der Welt zu haben, aber die Kenntnis, wie man es bedient, wie man sich einbringt, ist abhanden gekommen." Zugleich sehe sich die Salzburger Bierpartei nicht als tagespolitische Fraktion. "Dazu fehlt das Know-how."

Protagonisten der Partei trinken gerne Bier

Mit Bier als Getränk habe man nur so viel zu tun, als dass die zentralen Protagonisten der Partei gerne Bier trinken. "Es ist ein österreichische Volksgetränk, aber mit dem Zelebrieren des Bierkonsums haben wir nichts am Hut", so Estrela, der in Salzburg etwa als Manager der österreichischen Song-Contest-Starter "The Makemakes" und als Geschäftsführer der Stille Nacht GmbH im Jubiläumsjahr 2018 in Erscheinung getreten ist.

Wer die SBP anführt, wollte er heute nicht sagen. Die derzeit erste Position auf der bei der Landeswahlbehörde eingereichten Liste erfülle nur "platzhalterische Gründe". Die "Salzburger Bierpartei" sei jedoch kein Spaß- oder Kunstprojekt und verfolge einen ernsthaften Anspruch. Als ein Ziel nannte Estrela heute die Verdoppelung der Schulstunden für das Fach politische Bildung. Zugleich räumte er ein, bei der Wahl "in Wirklichkeit" keine Chance zu haben.