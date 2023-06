Santos brachte in Wien das Eis zum Schmelzen

Jetzt ist der Pop-Sommer da! Santos lieferte heißes Konzert und eisigen Hit.

„Ich liebe diese Guerilla Auftritte! „Ich startete damit den Sommer und durfte auch so viel Eis essen wie ich will!“ Chart-Star Nico Santos (Rooftop) sorgte am Mittwoch mit seinem geheimen „Eskimo Summer Gig“ im Wiener Museumsquartier für Riesen-Rummel: Tausende Ticket-Anfragen, aber nur 600 behördlich genehmigten Zuseher. Darunter 20 glückliche ÖSTERREICH-Gewinner und VIPs wie Martina Kaiser, Ex-Dancing-Star Georgij Makazaria, Stani und Markus von Alle Achtung oder Ramesh Nair.

Bei Gratis Eis drehte Santos knapp eine Stunde lang auf: Große Hitparade im raren Unplugged-Sound. Dabei kletterte auch immer wieder auf das Dach eines Eissalons und stimmte dabei die Highlights der neuen CD „Ride“, Miteing-Hits wie „Rooftop“ und die gleich zwei Mal die aktuelle Eskimo-Hymne „Like Ice In The Sunshine“ an. Ein Cover des 80er-Jahre-Klassikers von Beagle Music Ltd und der erste Sommerhit des Jahres: „Das ist pure Nostalgie, aber ich habe meine ganz eigenen Twist dafür gefunden, weil der Songwriter in mir auch die Akkorde ändern musste!“

Cool beim ÖSTERREICH-Interview vor dem Geheim-Gig outetet sich Santos großer Fan von RAF Camora. „Mir gefällt seine Vita. Und das schon seit Jahren. Er ist seinem Sound treu geblieben und nie irgendwelchen Trends nachgelaufen. Mit ihm würde ich gerne einmal arbeiten!“

Jetzt geht aber mal die Tour vor. Und die startet in Wien. Für 25. Februar hat Nico Santos den Gasometer gebucht: „Bei euch gab es immer die geilsten Konzerte und Partys!“ Die 600 Fans, die im MQ dabei waren können das nur bestätigen.