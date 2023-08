Künstler des berühmten Sex-Pistols-Covers "God Save the Queen" tot

Prägte mit seinem Stil die große Ära des Punk

Er schuf eines der bekanntesten Schallplattencover der Musikgeschichte: Jamie Reid war für die Hülle der Sex-Pistols-Single "God Save the Queen" verantwortlich. Nun ist der britische Künstler im Alter von 76 Jahren gestorben, wie sein Galerist der BBC am Mittwoch bestätigte. Mit seinem Stil aus ausgeschnittenen Buchstaben prägte Reid die große Ära des Punk.

Noch heute wird das Schwarz-Weiß-Motiv von Königin Elizabeth II., deren Augen und Mund von den Worten "God Save the Queen" und "Sex Pistols" überklebt sind, auf T-Shirts und andere Gegenstände gedruckt. Reid starb den Angaben zufolge bereits am Dienstag. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Er hatte auch das Cover des Albums "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols" und der Single "Anarchy in the UK" kreiert. Die BBC verglich seine Arbeiten mit einem Erpresserbrief: "Einzelne Buchstaben wirkten, als wären sie getrennt aus Schlagzeilen der Zeitungen herausgeschnitten worden." Die John Marchant Gallery im südenglischen Brighton bezeichnete Reid als "Künstler, Bilderstürmer, Anarchist, Punk, Hippie, Rebell und Romantiker". Er hinterlasse "eine geliebte Tochter Rowan, eine Enkelin Rose und ein enormes Erbe".