× Lady Gaga stellt sich ihren Ängsten. Großes Pop-Comeback nach Kino-Flop

Am Sonntag präsentiert Lady Gaga bei den Grammys einen neuen Hit. Am 7. März folgt die CD „Mayhem“, mit dem sie nach dem „Joker“-Flop wieder die Pop-Charts aufmischen will.

Nach dem Filmflop mit „Joker: Folie a Deux“, der ja am 1. März mit gleich 7 „Goldenen Himbeeren“ abgewatscht werden könnte, startet Lady Gaga jetzt wieder im Pop groß durch: Am 7. März kommt das neue Album „Mayhem“. Die erste Single nach den Vorab-Hits "Disease" und "Die With a Smile" wird bereits am Sonntag bei den Grammys präsentiert.

© Universal Music

© Todd Phillips Instagram ×

Nach den Jazz-Klängen des „Joker“-Beiwerks „Harlekin“ liefert Gaga nun wieder große Pop-Hits: "Das Album hat damit begonnen, dass ich mich meiner Angst gestellt habe, zu der Popmusik zurückzukehren, die meine frühesten Fans liebten", erklärt Gaga die 15 neuen Hits. Der damit verbundene kreative Prozess gleiche "einem zerbrochenen Spiegel": Auch wenn man diesen nicht perfekt wieder zusammensetzen könne, sei es doch möglich, "etwas Schönes und Ganzes auf seine eigene neue Art und Weise" zu erschaffen.

Das neue Werk, dem im Sommer auch eine Tournee folgen soll , baut auf ihren größten Hit seit „Poker Face“ auf. Mit dem Bruno Mars Duett "Die With A Smile" schaffte Gaga ja einen neuen Spotify-Rekord: der Song, der am schnellsten 1,5 Milliarden Streams erreichte. „Es fühlt sich so surreal an!"