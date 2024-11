× Letzte Reise für Liam Payne (†31) – Morgen kommt er nach Hause

Knapp drei Wochen nach dem tragischen Tod von Liam Payne in wird sein Leichnam nun endlich für die Überführung aus Argentinien nach England freigegeben

Am 16. Oktober stürzte One Direction Star Liam Payne vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires in den Tod. Jetzt kann er endlich seine letzte Reise antreten. Laut „US Weekly“ darf sein Leichnam am Montag (4. November) ins Vereinigte Königreich überführt werden. Nächste Woche soll dann das Begräbnis in der St. Paul’s Cathedral in Wolverhampton, seiner Heimatstadt, stattfinden. Da werden auch alle Mitglieder seiner Boyband One Direction erwartet.

Mit der Boyband One Direction wurde Liam Payne als Teenager zum Superstar.

„Paynes Leichnam wurde zum britischen Friedhof in Chacarita, dem größten Friedhof in Buenos Aires gebracht, um mit der Einbalsamierung zu beginnen. Das ist nötig, um den Körper für die Rückreise nach London zu konservieren,“ verrät ein ein Insider in US Weekly die Details.

Geoff Payne am Unfallort

„Etwa 48 Stunden“ soll der Prozzes dauern. Unmittelbar danach wird Paynes Vater Geoff, der sich bereits seit zwei Wochen in Buenos Aires um sämtliche Behördenangelegenheiten kümmert, mit dem Leichnam seines Sohnes zurück nach England kehren.

Eigentlich sollte die Investigation nur eine Woche dauern. Die argentinischen Behörden haben jedoch deutlich länger als erwartet gebraucht, um ihre Ermittlungen abzuschließen. Laut Autopsiebericht soll Liam Payne eine Vielzahl an Drogen im Blut gehabt haben.