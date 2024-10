× Liam Payne: am Freitag kommt der 1. Hit nach dem Todesdrama

Am 16. Oktober stürzte Liam Payne in Buenos Aires aus seinem Hotel-Balkon zu Tode. Jetzt kommt der erste posthume Hit des One Direction Stars. Am Freitag (1. November) bringt der Grammy-dotierte Produzent Sam Pounds die erst kurz vor vor Paynes Tod gemeinsam eingespielte Single „Do Not Wrong“.

I pray that this will be a blessing to the world like Liam has always dreamed. I pray angels will comfort you all everyday while listening. I pray that this song will be a blessing to Ruth, Bear, and the entire family. I pray that this song… pic.twitter.com/nX0e9qcNon